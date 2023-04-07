Интересное 07 апреля 2023, 23:29 Медиаэксперт Клименко рассказал, как спастись от мошенников, которые используют QR-коды Медиаэксперт Клименко посоветовал не общаться с мошенниками по телефону

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В последнее время все больше случаев мошенничества связаны с использованием QR-кодов для снятия денег. Председатель совета Фонда развития цифровой экономики, медиаэксперт Герман Клименко рассказал, как защититься от таких злоумышленников. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

По словам специалиста, мошенники часто ориентируются на новые технологии, включая QR-коды для оплаты. Клименко посоветовал игнорировать людей, которые просят отправить им свои коды. Эксперт заявил, что в таких случаях необходимо обращаться в службу поддержки банка по официальному номеру для уточнения информации.