McDonald’s запустит продажу бургеров с растительным мясом

McDonald’s протестирует новую продукцию в Канаде. Представители компании рассказали, что бургер содержит растительную котлету Beyond Meat, которая произведена самой сетью. По их словам, она имеет «тот самый культовый вкус, который любят и знают наши клиенты». Из состава котлеты исключили искусственные красители и ароматизаторы.

Тестовый режим начнется 30 сентября на юго-западе канадской провинции Онтарио. Он продлится 12 недель.