Интересное 07 марта 2024, 12:34 McDonalds создаст духи с запахом жареной картошки Японский McDonalds выпустит три вида духов с ароматом жареного картофеля Freepik

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Японское подразделение McDonalds анонсировало выпуск линейки необычных духов. Парфюмеры создадут несколько ароматов жареной картошки. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Всего McDonalds планирует выпустить три вида духов: с ароматом классического блюда, с запахом жареного картофеля с приправой из умэбоси, водорослей и соли, а также с чесноком, черным перцем и майонезом.

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«Мы выпустили духи, которые пахнут картошкой фри!» — отметили в пресс-службе.

В компании также посоветовали покупателям взять эти духи на свидание, чтобы оно прошло успешно.

Ранее руководство McDonald’s решило изменить рецептуру бургеров, чтобы эффективнее конкурировать с другими сетями быстрого питания. Для этого сотрудники начнут готовить тонкие сочные котлеты и использовать более свежие овощи.

В сети ресторанов «Вкусно — и точка» отметили, что не будут изменять рецептуру вслед за американской компанией. В пресс-службе заявили, что ориентируются на предпочтения посетителей.