McDonald’s первым из российских ресторанов открыл «темную кухню»

С осени прошлого года у российского McDonald’s в Москве заработала dark kitchen — фабрика-кухня, работающая только для доставки. Такое в России впервые.

Как сообщила газета «РБК», помещение находится около станции метро «Юго-Западная» и занимает площадь около 400 квадратных метров. При этом компания присматривает помещение для того, чтобы совместить классический ресторан и dark kitchen только для курьеров.

О планах открыть отдельную фабрику говорил весной 2019 года глава российского McDonald’s Марк Карена. Сейчас эта фабрика находится в числе лидеров по заказам среди московских заведений McDonald’s, так как находится в районе с высокой плотностью населения.

Один из сильнейших конкурентов McDonald’s, KFC, пока не спешит открывать подобную точку, так как вложения для этого огромные (150 миллионов рублей), но не каждый ресторатор сможет их окупить.