Mattel выпустит куклу Барби в образе Елизаветы II

Американский производитель игрушек Mattel планирует выпустить необычную куклу Барби. Игрушку стилизуют под образ королевы Великобритании Елизаветы II. Такой подарок монарху компания решила преподнести в честь платинового юбилея восшествия на трон. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.

2022 год станет 70-м с момента начала правления королевы. Такая игрушка станет первой, которую создадут по ее образу. Дизайнеры создадут костюм цвета слоновой кости. В подобном платье Елизавета II запечатлена на королевских портретах. Приобрести игрушку можно будет начиная с 21 апреля. В этот правительница отмечает свой день Рождения, передали «Аргументы и факты».

Ранее стало известно, где королева планирует провести свой 96 день Рождения. Мероприятие, приуроченное к празднику, состоится в загородном поместье Сандрингем в графстве Норфолк. Сам день Рождения женщина планирует отметить в кругу семьи. На следующий день в поместье прибудут гости.