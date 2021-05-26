Тасманские дьяволы впервые за три тысячи лет родились на материковой Австралии

Тасманские дьяволы родились на материковой части Австралии. Эти животные не размножались в дикой природе свыше трех тысяч лет. Представители природоохранной организации Aussie Ark заявили, что рождение тасманских дьяволов дарит надежду на появление новых популяций исчезающих видов животных.

Все семь детенышей чувствуют себя хорошо, за ними будут наблюдать следующие несколько дней, сообщило Reuters.

Aussie Ark в прошлом году выпустила 26 животных на 400 гектаров дикого пространства. Организация планирует в ближайшее время выпустить еще 40 взрослых особей.

«Так много поставлено на карту. Мы сделали все возможное, но если дьяволы не будут размножаться, то все закончится», — заявил президент Aussie Ark Тим Фолкнер.

Тасманский дьявол — крупнейшее в мире выжившее сумчатое животное. Их основная популяция сосредоточилась в островном штате Тасмания после того, как собаки Динго уничтожили их на материковой Австралии.

Тасманского дьявола внесли в Красную книгу ООН в 2008 году, поскольку в дикой природе их осталось меньше 25 тысяч особей.

В апреле на видео попали брачные игры краснокнижных дальневосточных леопардов в приморском заповеднике «Кедровая падь». Все основное время животные не проводят время совместно. Они устраивают «свидания» только в периоды брачных игр.