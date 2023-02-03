Интересное 03 февраля 2023, 15:16 Мать-тигрица громко звала своих детенышей в Приморье и попала в объектив фотоловушки Появились кадры, как амурская тигрица звала своих детенышей в нацпарке Приморья

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Ученые смогли запечатлеть редкое видео с отдыха амурских тигров в национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае благодаря фотоловушке. На кадрах видно, как мама стала громко звать своих детенышей. Видео появилось на официальном YouTube-канале парка.

Вероятно, хищница вернулась с охоты и не обнаружила тигрят. Тогда она стала их звать.

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«Акустический репертуар диких крупных кошек Дальнего Востока мало изучен. Поэтому получить информацию о разнообразии звуков, которые использует тигры и леопарды в социальной коммуникации, — большая удача для ученых», — отметили в национальном парке.

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Старший научный сотрудник ФГБУ «Земля леопарда» Дина Матюхина поясняла, что в моменты, когда самка уходит на охоту, ее детеныши имеют возможность познавать окружающий мир. Особенно это полезно для особей в возрасте около полугода.

Известно, что прибежавшим на зов мамы тигрятам примерно шесть-восемь месяцев.