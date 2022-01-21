Львята на видео погрызли елку в зоопарке. Их мать так научила

В пятницу, 21 января, барнаульский зоопарк выложил видео со львятами, которые увлеченно едят елку. Им в этом помогает мать. Причем львица с радостью грызет ту же веточку, что и один из ее львят.

На заднем фоне второй львенок борется с другой еловой веткой. Все трое сидят на снегу и совершенно не реагируют на камеру. После урока по подгрызанию палок львица все же подходит к камере, обнюхивает ее, а затем, потеряв интерес, идет по своим делам.

Ранее этих же львят показали, когда они были совсем маленькими. Они рычали на первый снег. Роликом также поделился зоопарк.