Мать рассказала дочери правду о взрослой жизни и «разбила ее мечты»

В своей публикации автор рассказала, что обычно домашние обязанности в их доме принято разделять. Например, пока женщина прибирается в ванной, она просит свою дочь подмести в гостиной. В один из таких дней подросток заявила, что считает домашние обязанности несправедливыми и поскорее ждет своего совершеннолетия, чтобы съехать.

В ответ женщина объяснила, что в своей квартире девочке тоже придется убираться, причем одной. Подросток закатила глаза и парировала, что наймет горничную.

«Я сказала, что надеюсь, что в 18 лет у нее будет хорошая работа. Затем я упомянула об аренде, счетах и ​​т.д.», — рассказала мать. Добавив, что на оплату «быта» уходит значительная часть доходов и оплачивать их ей придется самой.

По ее словам, дочь посмотрела на нее, «как будто у нее восемь голов», а затем «пожаловалась мужу на то, что мать разрушила ее мечты». Отец встал на сторону дочери, заявив, что женщина «слишком бурно реагирует» и заставила девочку чувствовать себя плохо.

Пользователи поддержали мать. Они отметили, что женщина не разрушала ее мечты, а просто дала ей более реалистичное представление о том, как функционирует мир.