Интересное 22 июня 2023, 20:01 Мастера из России и Эстонии покажут свои работы на фестивале «Древо жизни» в Вельске

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Традиционный фестиваль деревянной скульптуры «Древо жизни» открылся в Вельске. В рамках мероприятия представят работы мастеров из России и Эстонии. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу правительства Архангельской области.

Участницами фестиваля стали шесть мастеров из Поморья, Костромской области и Эстонии. В текущем году мероприятие отметит свое 25-летие.

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«Мне очень интересно пообщаться со скульпторами и увидеть своими глазами процесс изготовления фигур. Для меня это хороший шанс перенять опыт», — рассказал студент Вельского сельскохозяйственного техникума Тимур Баракшин.