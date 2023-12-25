Интересное 25 декабря 2023, 10:35 Мастер по фэншуй Чодрон: в последнюю неделю перед Новым годом важно успеть вернуть долги и навести порядок в доме

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Мастер фэншуй Татьяна Чодрон в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала россиянам в последнюю неделю перед Новым годом — 2024 вернуть все накопленные долги и убраться в доме. Таким образом старые энергии останутся в прошлом.

Эксперт подчеркнула, что последние дни 2023 года важно потратить на завершение задач на работе и в личной жизни.

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«Также необходимо сесть и подумать, какие дела в доме планировались в течение года. Пришло время наконец-то их выполнить: повесить люстру, картину, что-то подклеить, докупить и так далее», — сообщила Чодрон.

Она добавила, что новые энергии придут к человеку только в начале февраля после китайского Нового года.