Мастер-кукольник Жемчужникова рассказала, как домовой может помочь в решении проблем

Мастер-кукольник Галина Жемчужникова рассказала, что день рождения домового отмечается с 9 на 10 февраля, однако просыпается он только 1 апреля. Каким образом домовой может помочь в решении проблем, написала Pravda.Ru.

«Домовой — это прародитель рода. Самого старшего прародителя возвеличивали в сан домового. Когда он умирал, считалось, что он возвращается в образе домового. Он охраняет дом, семью, род полностью. Ему доверяли все свои заботы и печали. Его обязательно нужно было покормить, повеселить», — рассказала Жемчужникова.

Мастер отметила, что домой является не просто помощником, а хранителем домашнего очага. Если фигурку хранить на кухне, то она будет помогать женщине, а если в прихожей — будет охранять весь дом.

«У меня, например, есть такая ложечка. Ее я могу поставить рядом со своим домовым. Еще у него есть мешковина — символ изобилия; колосок — символ урожая; семена — символ рода, то есть здоровья детей; шишка — удача в делах, работе; рябина или любые другие ягоды — изобилие. Вообще рябина — это женское дерево. Оно приносит здоровье, благополучие женщинам. Рябина у домового — это красота. Это то, что больше всего хотят женщины», — заключила мастер-кукольник.