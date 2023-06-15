Интересное 15 июня 2023, 11:32 Мастер фэншуй Чодрон: установленная вблизи с мойкой кухонная плита может негативно повлиять на здоровье

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Мастер фэншуй Татьяна Чодрон в разговоре с изданием «Москва 24» рассказала, какие предметы нельзя размещать рядом друг с другом, чтобы обстановка в доме не повлияла негативно на здоровье.

Если рядом со спальным местом проходит источник воды, то могут развиться болезни мочеполовой системы. И если даже человек меняет место, то болезнь может преследовать его еще долгое время.

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«Также над кроватью нельзя устанавливать тяжелые люстры. Особенно если они имеют острые формы или направленные вниз детали. В целом над кроватью нежелательны любые тяжелые предметы, в том числе искусственные балки», — добавила Чодрон.

По ее словам, такие тяжелые вещи оказывают своеобразное давление на тело. Лучше всего устанавливать около кровати точечные светильники или лампы в виде тарелок.