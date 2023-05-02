02 мая 2023, 18:50
Массовый сбор клубники стартовал в крымских теплицах
В теплицах Крыма начался сезон массового сбора клубники. Первые партии ягод готовят к отправке в Санкт-Петербург и Москву, сообщили на сайте телеканала ОТР.
Для хорошего урожая клубнику в теплицах укрывают мульчирующей пленкой, которая сохраняет влагу и защищает растение от сорняков. Благодаря такому специальному покрытию ягода не касается земли и остается чистой.
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Отмечается, что собранный урожай охлаждают в рефрижераторах, после чего отправляют в разные регионы России.
Крым
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