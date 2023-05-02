Интересное 02 мая 2023, 18:50 Массовый сбор клубники стартовал в крымских теплицах

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В теплицах Крыма начался сезон массового сбора клубники. Первые партии ягод готовят к отправке в Санкт-Петербург и Москву, сообщили на сайте телеканала ОТР.

Для хорошего урожая клубнику в теплицах укрывают мульчирующей пленкой, которая сохраняет влагу и защищает растение от сорняков. Благодаря такому специальному покрытию ягода не касается земли и остается чистой.

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Отмечается, что собранный урожай охлаждают в рефрижераторах, после чего отправляют в разные регионы России.