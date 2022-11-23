Интересное 23 ноября 2022, 21:06 Массовые проверки водителей на алкоголь начнут в ХМАО

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Сотрудники ГИБДД по Нижневартовску Ханты-Мансийского автономного округа начнут массовые проверки водителей на предмет алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Рейды начнутся 25 ноября. С помощью подобных проверок полицейские постараются значительно сократить количество случаев пьяного вождения.

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«Будет проведено мероприятие по массовой проверке водителей на предмет управления транспортным средством с признаками опьянения», — отметили в ведомстве.

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