Массовое бегство обезьян из-за салюта в Таиланде попало на видео

В Таиланде напуганные салютом обезьяны обратились в бегство и перекрыли проезжую часть. Сотни приматов на улице города Лопбури попали на видео очевидцев.

Салют был запущен в одном из буддийских храмов в честь праздника. Перед этим сотни животных вышли к людям, поскольку те приготовили для них угощения. Согласно местным поверьям, обезьяны приносят удачу, поэтому собравшиеся кормили их фруктами, сладостями и нектаром. Однако когда в небо взлетели фейерверки, приматы пришли в панику и пустились в бегство.

Целая река обезьян вылилась из-за территории храма прямо на улицу, перекрыв проезжую часть. Животные стали разбегаться по городу, чудом избегая столкновения с людьми и уличными объектами.

По данным СМИ, подобный инцидент происходит уже не первый год, но салют никто отменять не спешит. При этом очевидцы утверждают, что через некоторое время, когда залпы стихли, животные вернулись к храму.