14 июня 2023, 21:23
Масштабный фестиваль в День молодежи пройдет в Тюмени
Масштабный тематический фестиваль в День молодежи состоится в Тюмени. Мероприятие пройдет 24 июня. Об этом сообщил megatyumen.ru.
Для жителей города подготовили мастер-классы, спектакли, спортивные состязания, выставки и выступления артистов. Мероприятие проведут на пяти площадках в «Конторе пароходства», написал RT.
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«На подобных событиях всегда можно обменяться энергией и опытом, получить интересные знания и навыки и найти единомышленников», — рассказал куратор молодежных проектов и пространств региона Илья Титов.
Фестивали
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