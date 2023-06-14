Интересное 14 июня 2023, 21:23 Масштабный фестиваль в День молодежи пройдет в Тюмени

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Масштабный тематический фестиваль в День молодежи состоится в Тюмени. Мероприятие пройдет 24 июня. Об этом сообщил megatyumen.ru.

Для жителей города подготовили мастер-классы, спектакли, спортивные состязания, выставки и выступления артистов. Мероприятие проведут на пяти площадках в «Конторе пароходства», написал RT.

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«На подобных событиях всегда можно обменяться энергией и опытом, получить интересные знания и навыки и найти единомышленников», — рассказал куратор молодежных проектов и пространств региона Илья Титов.