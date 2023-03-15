Интересное 15 марта 2023, 00:45 Масштабную реконструкцию проведут в Ленинградском зоопарке

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Масштабную реконструкцию проведут в Ленинградском зоопарке. До 2024 года власти планируют завершить финансирование проекта. Такой информацией поделился директор зоопарка Юрий Журавлев. Об этом сообщили «Невские новости».

Уже ближайшей весной из зоопарка уберут аттракционы. В порядок планируют привести вольеры, а также улучшить условия содержания животных. Кроме того, в зоопарк могут поселить зебру или карликового бегемота.

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«Мы хотим набрать интересные виды, но для этого нам сначала нужно привести зоопарк в порядок. Мы сейчас готовим техзадание на концепцию, оно должно быть готово к маю», — рассказал Журавлев.

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