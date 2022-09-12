Масштабное празднование Дня города завершилось в Салехарде | 360°

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Масштабное празднование Дня города завершилось в Салехарде

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В Салехарде отметили 427 лет со дня основания города. Для его жителей и гостей подготовили множество праздничных мероприятий. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Праздник открыло шествие ростовых кукол. Большая часть жителей Салехарда решила посетить мероприятие.

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Калмыки выступили с народными танцами, порадовали собравшихся и казачьи творческие коллективы. Любителей истории приветствовали реконструкторы в рыцарских доспехах. Посетителям праздника предложили пострелять из лука, а также сразиться на мечах.

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«Мы с вами будем развивать наш город, строить новые микрорайоны, чтобы город становился краше с каждым днем. Дорогие земляки, от всего сердца желаю, чтобы в ваших домах было тепло, уют и счастье», — заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Праздники

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