Интересное 20 апреля 2023, 18:28 Масштабная выставка манги открылась в Петербурге

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Первая масштабная выставка японских комиксов «Искусство Манга» открылась в Санкт-Петербурге. С неб можно познакомиться в культурном центре «Севкабель Порт». Об этом сообщил ОТР.

Широкое распространение манга получила после Второй мировой войны. Это один из видов комикса, который читается справа налево. Изначально работы выходили в черно-белом формате, сейчас же можно найти и цветную мангу. Часто по ее мотивам снимают аниме.

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«Здесь представлены более 200 экспонатов, которые отражают богатую историю манги в хронологической последовательности — от гравюр и книг XIX века до современного периода», — рассказала куратор выставки «Искусство Манга» Анна Пушакова.