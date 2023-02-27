Интересное 27 февраля 2023, 22:58 Массажист Яременко рассказал о причинах обвисания кожи на ягодицах Массажист Яременко: обвисание кожи на ягодицах происходит из-за гормонального сбоя

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Многие женщины с возрастом сталкиваются с тем, что кожа на ягодицах начинает обвисать. Косметолог и массажист Владимир Яременко рассказал, в чем кроется причина таких внешних изменений. Об этом сообщило Nation News со ссылкой на издание Woman’s Day.

По словам специалиста, причина обвисания кожи может быть связана с наличием лишнего веса, а также с гормональными изменениями, которые происходят в организме. Сказаться может беременность, послеродовой период, менопауза и другие факторы.

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Яременко посоветовал женщинам заниматься спортом, а также вести здоровый образ жизни.

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