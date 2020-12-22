Спасатель провел непрямой массаж сердца попавшему в ДТП слоненку. Видео

Спасатель в тайской провинции Чантхабури спас слоненка, которого сбил мотоциклист. Мужчина провел животному сердечно-легочную реанимацию и тем самым спас ему жизнь.

Как пишет Reuters, несколько слонов ночью переходили дорогу, и одного из них сбил мотоциклист. От удара водителя откинуло на несколько метров, а слоненок остался лежать на дороге.

Пока другие очевидцы ДТП оказывали помощь мотоциклисту, спасатель Мана Сриванте пытался спасти слоненка. Он провел животному сердечно-легочную реанимацию. По словам Сриванте, за 26 лет работы спасателем ему никогда не доводилось проводить таких процедур для слонов.

Сриванте отметил, что «очень волновался», потому что слышал, как сбитого слоненка звали другие слоны. Как позже рассказал спасатель, он предположил, где находится сердце слоненка, основываясь на видео, которое он видел в Сети, и на анатомии человека, и начал проводить реанимационные действия.

«Когда слоненок начал двигаться, я чуть не заплакал», — добавил Сриванте. После того, как слоненка осмотрели и убедились в том, что он здоров, его вернули к месту ДТП. Услышав крик слоненка, другие слоны за ним вернулись. Как уточнил спасатель, мотоциклист при аварии не получил серьезных травм.