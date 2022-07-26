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    26 июля 2022, 20:21

    Маск пожелал Роскосмосу «счастливого пути» на французском

    Маск отреагировал на выход России МКС в 2024 году пожеланием счастливого пути

    Александр Иванов

    Владелец космической корпорации SpaceX Илон Маск отреагировал решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году. Он опубликовал комментарий в Twitter.

    Маск пожелал Роскосмосу «счастливого пути» на французском

    «Bon voyage», — написал он.

    Таким образом он ответил на статью профильного издания Space.com. СМИ передало заявление нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова о финальном принятии решения о выходе России из проекта МКС после 2024 года.

    Ранее Маск опроверг информацию СМИ о его романтических связях с Николь Шэнахан — супругой сооснователя Google Сергея Брина. Об этом сообщил RT. Маск отметил, что находится с Брином в дружеских отношениях, а его жену видел пару раз за три года в большой компании. По его словам, в этих встречах не было ничего романтичного.

    «Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и вчера ночью были вместе на вечеринке», — прокомментировал обвинения в свой адрес Маск.