Маск пожелал Роскосмосу «счастливого пути» на французском

Владелец космической корпорации SpaceX Илон Маск отреагировал решение России выйти из проекта Международной космической станции (МКС) в 2024 году. Он опубликовал комментарий в Twitter.

«Bon voyage», — написал он.

Таким образом он ответил на статью профильного издания Space.com. СМИ передало заявление нового главы «Роскосмоса» Юрия Борисова о финальном принятии решения о выходе России из проекта МКС после 2024 года.

Ранее Маск опроверг информацию СМИ о его романтических связях с Николь Шэнахан — супругой сооснователя Google Сергея Брина. Об этом сообщил RT. Маск отметил, что находится с Брином в дружеских отношениях, а его жену видел пару раз за три года в большой компании. По его словам, в этих встречах не было ничего романтичного.

«Это полный бред. Мы с Сергеем друзья и вчера ночью были вместе на вечеринке», — прокомментировал обвинения в свой адрес Маск.