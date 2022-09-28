Marvel: Тарик больше не будет выступать в качестве режиссера новой экранизации «Блэйда» | 360°

Интересное 28 сентября 2022, 18:05 Поделиться Telegram

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Viber Marvel: Тарик больше не будет выступать в качестве режиссера новой экранизации «Блэйда»

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В компании Marvel сообщили, что Бассам Тарик покинул пост режиссера в новой экранизации «Блэйда», при этом уточнили, что полностью уходить из проекта он не собирается. Об этом написало издание The Hollywood Reporter.

Тарик по-прежнему останется исполнительным продюсером кинокартины.

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«Из-за постоянных изменений в нашем производственном графике Бассам больше не выступит в качестве режиссера, но останется исполнительным продюсером фильма», — процитировало РИА ФАН сообщение пресс-службы Marvel.

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Отмечается, что мировая премьера «Блэйда» запланирована на 3 ноября 2023 года.

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