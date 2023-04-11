Интересное 11 апреля 2023, 22:56 Marvel обнародовала тизер-трейлер фильма «Марвелы» Marvel опубликовала первый тизер-трейлер нового фильма пятой фазы киновселенной «Марвелы» Pixabay

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Marvel выпустила первый тизер-трейлер нового фильма пятой фазы своей киновселенной «Марвелы». В ней показаны приключения трех героинь: Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. Ролик опубликован на YouTube-канале «Marvel Entertainment».

По ходу сюжета главные героини выясняют, что при каждом применении своих способностей они меняются друг с другом местами. Персонажи пытаются выяснить, с чем это связано.

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Роли в фильме вновь исполнят Бри Ларсон, Зави Эштон и Иман Веллани. Мировая премьера кинокартины состоится 10 ноября, хотя изначально фильм должен был выйти в июне.

В 2023 году «Марвелы» станут последним фильмом Marvel. До этого компания выпустила «Человека-муравья 3», а совсем скоро стартует прокат «Стражей Галактики 3».

Ранее сообщалось, что один из основателей, почетный генеральный директор Marvel Entertainment и финансист Айзек Перлмуттер попал под сокращение в компании The Walt Disney Company. Об увольнении ему объявили по телефону.