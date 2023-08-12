Интересное 12 августа 2023, 00:26 Марсианский пейзаж. Ярко-красное небо в Марокко сняли на видео Небо в Марокко стало ярко-оранжевым из-за песчаной бури в городе Марракеш Freepik

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Жители Марокко увидели необычную картину над головой — небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет. Видео с аномальным пейзажем опубликовал Telegram-канал Shot.

В публикации сказано, что такое явление связано с сильной песчаной бурей, образовавшейся в городе Марракеш. На кадрах видно, что в воздух поднялся «туман» из мелких песчинок, из-за ярко-оранжевого неба дороги и здания в регионе окрасились в желтые и красные оттенки. Единственное, что выделяется на общем фоне — яркие вывески с неоновой подсветкой. По словам пользователей сети, сложившаяся картина напоминает марсианский пейзаж.

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По предварительным данным, скорость ветра в Марракеш достигла 18-23 метров в секунду. Температура воздуха в городе превысила отметку в плюс 46 градусов.

Другое необычное природное явление произошло 3 августа в Краснодарском крае. Недалеко от города Апшеронска на землю выпал град гигантских размеров. Местные жители предоставили фото с ледяными камнями. Некоторые градины были размером с яблоко.