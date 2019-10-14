«Маршу Мендельсона» исполнилось 176 лет

Впервые «Свадебный марш», написанный Феликсом Мендельсоном, прозвучал 14 октября 1843 года. Это произошло в Германии.

Якоб Людвин Феликс Мендельсон-Бартольди был 34-летним композитором, когда написал музыку к спектаклю «Сон в летнюю ночь», поставленному по одной из пьес Шекспира. Премьера состоялась 14 октября 1843 года в городе Постдам (Германия).

Возможно, музыка так и осталась бы обрамлением театрального действа, если бы марш в качестве сопровождения не был использован во время венчания в британском городе Тивертон. Эту музыку выбрали главной для своей церемонии бракосочетания Дороти Карью и Том Дэниэл в 1847 году.

Лишь полтора десятилетия спустя мелодия стала по-настоящему популярна. Марш Мендельсона стал всенародно известен 25 января 1858 года. Именно он играл на свадьбе старшей дочери королевы Виктории, английской принцессы Виктории Адельгейды и ее избранника — прусского короля Фридриха Вильгельма IV. В подражание знаменитой чете многие влюбленные стали использовать эту музыку во время венчания.

Так марш стал поистине свадебным. До сих пор на территории пост-советского пространства большинство бракосочетаний не обходится без него. Имя композитора Мендельсона навсегда вошло в историю.