Интересное 14 декабря 2022, 18:34 Маркетплейсы отметили повышение спроса на новогодние подарки

Читать 360tv в

В России значительно увеличился спрос на новогодние подарки. Такой информацией поделились представители маркетплейсов. Об этом сообщил «Ридус».

В компании OZON отметили, что россияне стремятся украсить свое жилище к праздникам. За последний месяц спрос на гирлянды вырос на 40%. А елочные украшения, упаковочную бумагу и другой новогодний декор начали приобретать на 70% чаще.

Реклама

«Частыми подарками на Новый год у россиян ежегодно становятся электроника и парфюм. Штучные продажи товаров данных категорий в ноябре выросли почти в два раза к ноябрю прошлого года. Из электроники покупатели площадки приобретают чаще всего беспроводные наушники, смартфоны и гаджеты для умного дома», — рассказали в компании.

Реклама