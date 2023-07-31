Интересное 31 июля 2023, 19:00 Маркетолог Терещенко рассказал, что разработал уникальную методику повышения продаж

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Эксперт в сфере продаж, консультант по повышению их эффективности, автор методик для менеджеров по продажам Дмитрий Терещенко прошел большой путь в сфере метрологии. В беседе с «Дни.ру» он поделился тем, как выстроил свою карьеру без образования.

Дмитрий Терещенко начал свою карьеру в метрологической компании «ИЦРМ» в 2018 году. Он получил образование бакалавра по дисциплине «Информатика и вычислительная техника». Несмотря на то, что специальность по диплому отличалась от того, чем он решил заниматься, образование все же помогло ему в работе.

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«Фактически, менеджер по продажам — это бизнес внутри бизнеса. И там постоянно нужны расчеты. Без четкого плана, понимания рынка и потребителя вы ничего не продадите. Так что, хорошая техническая база — это, конечно, не обязательное условие, но вполне себе бонус», — отметил Терещенко.

Специалист смог разработать уникальную методику под названием «RFM-сегментация: Прецизионная методика для максимизации эффективности отдела продаж». В рамках проекта используется специальный анализ покупательского поведения клиентов, который позволяет разделить всю клиентскую базу на сегменты для более точечной работы с каждой группой.