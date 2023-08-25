Интересное 25 августа 2023, 00:10 Маркетолог Степанова: рекламные рассылки вновь стали актуальными

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В 2017 году рассылки в соцсетях имели большую популярность. Спустя шесть лет этот способ продвижения рекламы вновь актуален, заявила маркетолог Светлана Степанова. Об этом сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, преимущество рассылок в относительно небольшой стоимости. Однако важно, чтобы они являлись частью продуманной «воронки продаж». Предпринимателям стоит отказаться от бездумного спама.

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«Рассылки могут содержать какой-то полезный контент, который замотивирует человека оставить свои контакты. Но напрямую к покупке это не приводит. Вместо этого вы продолжаете постепенно давать пользователю информацию, „прогревать“ его и мотивировать к покупке», — пояснила Степанова.