Маркетолог оценил идею уменьшить порции еды в российских ресторанах

Российским рестораторам предложили уменьшить порции еды, подаваемые в заведениях, для борьбы с «пищевым расточительством». Маркетолог Владимир Козлов прокомментировал эту идею для радио Sputnik и предложил ей альтернативу.

Инициатива поступила от председателя Союза потребителей Петра Щелища. Он предложил уменьшить порции в ресторанах, так как гости часто не доедают блюда, что увеличивает количество отходов.

По мнению Козлова, необходимости в этом нет, поскольку порции в отечественных ресторанах и так как правило небольшие.

«Все помнят шутку из фильма „О чем говорят мужчины“ про дефлопе. Там на огромной тарелке герою подали маленькое дефлопе, потому что его осталось очень мало. Работа с порциями, их размером и их внешним восприятием — основа заработка ресторанов. Куда уж меньше?», — сказал он.

Маркетолог предложил компромиссный вариант — посетителям можно предлагать самостоятельно выбрать размер порции. Тогда те, кто не может справиться с большой тарелкой еды, смогут сразу выбрать порцию поменьше.

«Можно вспомнить, как в ресторанах фастфуда появились большая, средняя и маленькая порции картошки. Раньше люди не брали большую картошку, а брали маленькую. Чтобы увеличить продажи, в ресторанах ввели среднюю порцию картошки. Это привело к тому, что люди стали чаще брать среднюю или большую порции. И все. Они увеличили продажи за счет порционного деления», — объяснил Козлов.