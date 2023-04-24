Интересное 24 апреля 2023, 13:46 Маркетинг-директор Черемных рассказала, как сделать свое заведение комфортным Маркетинг-директор Черемных посоветовала рестораторам ввести digital-меню

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Благодаря простым решениям рестораторы могут поднять комфорт своего заведения на новый уровень. Маркетинг-директор лаундж-пространства Munterra Всеволод Черемных рассказала, чему стоит уделить внимание. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, крайне важно презентовать свой ресторан в Интернете. Важно разработать digital-бренд, который привлечет внимание клиентов.

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«Отличный пример клиентоориентированного подхода — digital-меню, где пользователи могут не просто ознакомиться с позициями блюд, бара и кальянов, но и посмотреть баланс КБЖУ, проверить наличие аллергенов, а также подобрать идеальное сочетание блюд и напитков», — отметила специалист.

Крайне важно уделить внимание цветовой гамме заведения, освещению, температуре. Посетители должны ощущать в ресторане психологический комфорт.