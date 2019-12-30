Мария Захарова назвала любимое блюдо на новогоднем столе

На пороге новогоднее празднество, и уже скоро столы россиян будут ломиться от обилия полезной и не очень еды.

Мария Захарова призналась, какое новогоднее блюдо ее любимое.

«Салат из свеклы и орехов», — процитировал «Царьград» ответ политика.

Врач диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц рассказала, что популярный на новогодних столах россиян салат оливье может быть опасен для здоровья. В частности, от него следует воздержаться людям с ожирением, а также заболеваниями сердца и желудка, сообщил сайт «Аргументы и факты».

Самым проблемным компонентом оливье диетолог признала майонез. Однако для тех, кто все равно хочет есть в новогоднюю ночь именно оливье, Куц предложила альтернативу: «лайт-версию». Салат станет менее вредным, если заменить майонез на более легкую заправку. Ею может стать, например, йогурт.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала «360» о самых опасных блюдах, которые оказываются на новогодних столах россиян.