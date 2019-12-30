    30 декабря 2019, 17:08

    Мария Захарова назвала любимое блюдо на новогоднем столе

    Ирина Нагайникова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила журналистам на вопрос о любимом новогоднем блюде, сообщило РИА «Новости».

    На пороге новогоднее празднество, и уже скоро столы россиян будут ломиться от обилия полезной и не очень еды.

    Мария Захарова призналась, какое новогоднее блюдо ее любимое.

    «Салат из свеклы и орехов», — процитировал «Царьград» ответ политика.

    Врач диетолог-гастроэнтеролог Маргарита Куц рассказала, что популярный на новогодних столах россиян салат оливье может быть опасен для здоровья. В частности, от него следует воздержаться людям с ожирением, а также заболеваниями сердца и желудка, сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Самым проблемным компонентом оливье диетолог признала майонез. Однако для тех, кто все равно хочет есть в новогоднюю ночь именно оливье, Куц предложила альтернативу: «лайт-версию». Салат станет менее вредным, если заменить майонез на более легкую заправку. Ею может стать, например, йогурт.

    Ранее диетолог Марият Мухина рассказала «360» о самых опасных блюдах, которые оказываются на новогодних столах россиян.