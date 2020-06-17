Мария Шарапова снялась в новом сезоне сериала «Миллиарды»

Мария Шарапова уже не первый раз появляется в сериале. Так, в третьем сезоне «Миллиардов» она играла в теннис с Аксельродом и общалась со звездой Голливуда Джоном Малковичем на русском.

Сериал «Миллиарды» вышел на экраны в январе 2016 года. Главные роли играют Пол Джаматти, Дэмиэн Льюис, Мэгги Сифф и другие.

Теленовелла рассказывает об успешном бизнесмене Бобби Аксельроде. В неспокойное для Штатов время он смог сделать целое состояние. Аксельроду противостоит нью-йоркский прокурор Чак Роадс. Ему становится известно о незаконном бизнесе Аксельрода и Роадс хочет вывести его на чистую воду. Все осложняется тем, что жена Чака является сотрудницей компании миллиардера.