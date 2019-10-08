Mara X и Mara Z на Android. Как Руанда стала технологическим первопроходцем в Африке

Первый в Африке смартфон собственной разработки выпустила руандийская компания Mara Phones. На прошлой неделе начался серийный выпуск двух моделей Mara X и Mara Z с использованием ОС Android.

Как сообщило местное издание The New Times, в продажу они поступят по цене 175750 (190 долларов) и 120250 (130 долларов) руандийских франков соответственно.

Власти Руанды закрыли границу с Конго из-за Эболы Подробнее

Разработчики гаджета заявили, что их новинка сможет конкурировать с продукцией Samsung. Цена смартфона достаточно высока для Руанды, но генеральный директор Mara Group Ашиш Таккар считает, что состоятельные граждане готовы его покупать из-за высокого качества.

Он подчеркнул, что страна намерена превратиться в региональный технический центр с полным циклом производства.

Руандийское издание напомнило, что первой на местном рынке появилась компания BlackBerry, которая обеспечила телефонами высших чиновников и руководителей предприятий страны. Затем в Руанду пришли IPhone и Samsung.

Сейчас, после успешного выхода на рынок собственного гаджета, в Руанде задумались над дальнейшим развитием коммуникационных технологий. В частности, о доставке медикаментов с помощью гаджетов.

Помимо этого, уже в ноябре на орбите начнет работу спутник RWASAT-1, созданный в тандеме со специалистами Токийского университета. Технически он был запущен 24 сентября из Космического центра Танегасима Японским агентством по аэрокосмическим исследованиям (JAXA).

Мини-спутник, известный еще под названием CubeSats, будет работать на низкой околоназемной орбите, и направлять наземным станциям данные для развития земледелия.

В частности, проводить мониторинг влажности почвы.