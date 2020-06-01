Маникюр с огоньком. Британцев шокировал «шашлык» на ногтях от российского салона

Российский маникюрный салон Nail Sunny собрал больше двух миллионов подписчиков благодаря своим необычным идеям. Так, мастера маникюра сделали на ногтях клиенток мангал и шашлыки. Для того, чтобы работа приобрела еще более реалистичный вид, мастера добавили настоящий огонь.

Видеозапись создания «ногтевых шашлыков» авторы работы опубликовали на странице маникюрного салона в Instagram. На ногтях одной руки мастер сделала мангал, на другой руке красовались шампуры с шашлыками. Складывая руки получается, будто «шашлыки» жарятся на «мангале». А они действительно жарились — ведь в декоративном «мангале» был настоящий огонь.

На кадрах запечатлен весь процесс создания работы. Причем изначально все выглядит вполне стандартно. Мастер обрабатывает кутикулу, покрывает ноготь лаком изумрудного цвета. Далее в ход идет креативность мастера.

Большинство пользователей отреагировали на получившийся дизайн с юмором, они оставляли соответствующие смайлики под постом. Были и те, кому не понравился настолько креативный маникюр. Видеозапись стала настолько популярной, что на нее обратили внимание такие британские издания, как Daily Mail и The Sun.