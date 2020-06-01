    01 июня 2020, 02:55

    Маникюр с огоньком. Британцев шокировал «шашлык» на ногтях от российского салона

    Валерия Шафирко

    Российский маникюрный салон Nail Sunny собрал больше двух миллионов подписчиков благодаря своим необычным идеям. Так, мастера маникюра сделали на ногтях клиенток мангал и шашлыки. Для того, чтобы работа приобрела еще более реалистичный вид, мастера добавили настоящий огонь.

    Видеозапись создания «ногтевых шашлыков» авторы работы опубликовали на странице маникюрного салона в Instagram. На ногтях одной руки мастер сделала мангал, на другой руке красовались шампуры с шашлыками. Складывая руки получается, будто «шашлыки» жарятся на «мангале». А они действительно жарились — ведь в декоративном «мангале» был настоящий огонь.

    На кадрах запечатлен весь процесс создания работы. Причем изначально все выглядит вполне стандартно. Мастер обрабатывает кутикулу, покрывает ноготь лаком изумрудного цвета. Далее в ход идет креативность мастера.

    Большинство пользователей отреагировали на получившийся дизайн с юмором, они оставляли соответствующие смайлики под постом. Были и те, кому не понравился настолько креативный маникюр. Видеозапись стала настолько популярной, что на нее обратили внимание такие британские издания, как Daily Mail и The Sun.

    Маникюр с огоньком. Британцев шокировал «шашлык» на ногтях от российского салона | Изображение 1
    Источник фото: Instagram