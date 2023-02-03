Интересное 03 февраля 2023, 19:06 Малый Слет оленеводов состоится в Тазовском районе

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В Тазовском районе (ЯНАО) впервые состоится малый Слет оленеводов. Мероприятие пройдет 1 и 2 апреля. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Глава Тазовского района Василий Паршаков назвал Слет оленеводов ярким событием в жизни региона. По его словам, местные жители, а также гости района ждут его с нетерпением.

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Для посетителей мероприятия представят насыщенную культурную программу. В рамках Слета состоятся соревнования по национальным видам спорта, гонки на оленьих упряжках, кулинарные конкурсы, показ национальной одежды. Также будет работать ярмарка.

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