Маленькую львицу из зоопарка Мариуполя отправили в ДНР, чтобы спасти от обстрелов

Несколько животных погибли в результате обстрела зоопарка Мариуполя. В связи с этим руководство зоопарка приняло решение перевести выживших зверей в ДНР. Первым переселенцем стала маленькая львица. Об этом сообщило РИА ФАН.

Директор зоопарка в Мариуполе Савелий Вашура и директор зоопарка в Придорожном Геннадий Кряжев давно дружат. С началом спецоперации они решили спасти животных, лично перевезя их в безопасное место. Сначала в зоопарк ДНР отправят самых маленьких зверят. После львицы в новый дом привезут медвежат, тигрят и львят.

Геннадий пообещал, что после окончания спецоперации поможет Савелию восстановить Мариупольский зоопарк и передаст ему лам, буйволят, страусов и черных волков.

«Хочу подарить Савелию в этот зоопарк животных. Чтобы и дальше он мог поддерживать дух людей, чтобы и дальше восстанавливал зоопарк после попадания снаряда», — заявил Кряжев.