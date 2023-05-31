Интересное 31 мая 2023, 12:41 Маленьких совят нашли на станции метро «Сенная» в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде рабочие нашли на стройплощадке новой станции метро «Сенная» трех маленьких совят. Об этом написало ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал «МетроНН».

По словам метростроевцев, на площадке развернулась целая спасательная операция.

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«Развернулась целая спасательная операция. Вы пока посмотрите фото, а мы — сделаем видео о спасении и все вам расскажем сегодня чуть позже», — говорится в сообщении.