Маленькая собака, загнавшая на дерево медведя, удивила пользователей Сети

В Сети набирает популярность видео с маленьким йорком, который оказался настолько смелым, что загнал на дерево крупного медведя. Ролик с животными появился в Telegram-канале «Собакен», написало utro.ru.

Камера наружного видеонаблюдения, расположенная на территории частного дома, запечатлела «разборки» между йорком и медведем, проникшим в частные домовладения.

Пока хозяева занимались своими делами йоркширский терьер заметил во дворе непрошенного гостя и бросился прогонять его за забор. Косолапый так сильно испугался собаки, что от страха залез на дерево.

Маленький йорк оказался недоволен таким решением гостя и начал облаивать его, желая увидеть, как медведь убегает с его участка.

Пользователи Сети поразились смелостью и решительностью домашнего питомца и написали под видео соответствующие комментарии.