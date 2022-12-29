Интересное 29 декабря 2022, 20:13 Маленькая девочка из Нового Уренгоя спасла ребенка от гибели

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Маленький ребенок из Нового Уренгоя чуть не погиб от обморожения, однако ему на помощь пришла 10-летняя девочка. В беседе с журналистами она рассказала о своем подвиге. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

Девочка рассказала, что увидела на улице четырехлетнего ребенка. Мальчик сидел посреди оживленной дороги. Юная героиня подошла к нему и поинтересовалась, где находится его мама. Однако мальчик не смог дать на это ответ. Тогда девочка решила отвести пострадавшего домой.

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«Я его на руках несла. Он легкий был. Я сказала, чтоб соседка позвонила маме. Мама начала паниковать, но вызвала знакомого инспектора», — рассказала героиня.

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