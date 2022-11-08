Мальчик спас друга, который чуть не утонул в Свердловской области | 360°

Интересное 08 ноября 2022, 18:30 Мальчик спас друга, который чуть не утонул в Свердловской области

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Мальчик из поселка Верхнее Дуброво в Свердловской области спас своего друга, который запутался в трясине. Об этом сообщил Tagilcity.ru.

Ситуация произошла в конце сентября 2022 года. Группа ребят отправилась рыбачить на местный карьер. В какой-то момент один из них упал в трясину и не смог выбраться самостоятельно. На помощь ему пришел друг. Мальчик кинул в воду деревянные поддоны и с их помощью смог вытащить пострадавшего.

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Администрация поселка наградила мальчика за проявленную смелость. Его удостоили грамотой и специальным подарком.

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