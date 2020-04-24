24 апреля 2020, 15:44
Мальчик по имени Корона пожаловался Тому Хэнксу, что его обзывают «коронавирусом»
Восьмилетний мальчик из Австралии с необычным именем Корона пожаловался актеру Тому Хэнксу, что его дразнят в школе и обзывают «коронавирусом». Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Также он поинтересовался самочувствием актера и его супруги, которые недавно переболели коронавирусом. Хэнкс так растрогался из-за этого, что написал мальчику ответ. Он сказал, что Корона — прекрасное редкое имя, а также вместе с письмом отправил подарок — пишущую машинку марки Corona и попросил ребенка рассказать, смог ли он разобраться с ее функционалом.