Мальчик по имени Корона пожаловался Тому Хэнксу, что его обзывают «коронавирусом»

Также он поинтересовался самочувствием актера и его супруги, которые недавно переболели коронавирусом. Хэнкс так растрогался из-за этого, что написал мальчику ответ. Он сказал, что Корона — прекрасное редкое имя, а также вместе с письмом отправил подарок — пишущую машинку марки Corona и попросил ребенка рассказать, смог ли он разобраться с ее функционалом.