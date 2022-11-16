Интересное 16 ноября 2022, 22:14 Мальчик из Перми получил награду за спасение брата от столкновения с машиной

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Мальчик из города Добрянка Пермского края спас своего брата от смерти. За героический поступок ребенка наградил начальник отдела ГИБДД. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на официальную страницу ГИБДД в социальной сети «ВКонтакте».

Страшная авария чуть не произошла в сентябре 2022 года. Мальчик и его брат могли оказаться под колесами машины, которая неслась на полной скорости. Однако ребенок успел отпрыгнуть сам и оттолкнул родственника.

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«Начальник отдела ГИБДД Олег Меледин и начальник подразделения по делам несовершеннолетних Анастасия Конева вручили благодарственное письмо и подарок ученику добрянской школы № 2 за спасение брата», — отметили в ведомстве.

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