Малазийский солдат укротил кобру и прославился в Сети

Солдат спускался по грунтовой дороге, и на его пути появилась кобра длиною около двух метров. Не смотря на то, что военнослужащий был в легкой одежде с коротким рукавом, он рискнул укротить рептилию.

Змея расправила капюшон и вела себя агрессивно. Однако мужчина занес правую руку над змеей, коснулся пальцами ее головы, и спустя буквально секунду уже держал двумя руками усмиренное животное.

Королевская кобра — самая крупная ядовитая змея на Земле. Ее укус приводит к параличу дыхательной мускулатуры, а это влечет остановку дыхания. Без квалифицированной помощи человек умрет от яда такой змеи примерно через 15 минут.