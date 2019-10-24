Макгрегор подарил Путину бутылку виски

Конор Макгрегор рассказал, что год назад подарил российскому президенту Владимиру Путину одну из бутылок своего виски Proper Twelve. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

«Я первую бутылку виски подарил Владимиру Путину на чемпионате мира по футболу в России. <…> Служба безопасности Владимира Путина непревзойденная в своем деле. Я дал бутылку, но они ее забрали, чтобы извлечь жидкость и проверить, безопасна ли она. И только потом передали. С тех времен у меня не было возможности поговорить с ним и спросить, попробовал ли он, но уверен, что понравится», — вспомнила Макгрегор.

Владимир Путин и Конор Макгрегор встретились летом 2018 года на финале чемпионата мира в Москве. В «Лужниках» был матч Франция — Хорватия, который посетили как президент, так и ирландский боец. Макгрегор рассказал, что его пригласили в качестве гостя президента.

Снимок с Путиным в его Instagram набрал более трех миллионов лайков.