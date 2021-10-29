Макаровский мост откроют в Екатеринбурге

Движение по Макаровскому мосту в Екатеринбурге откроют 31 октября после 12 часов дня. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу мэрии.

При этом ранее до конца года мост планировали оборудовать основными несущими конструкциями, подпорными стенами, дождевой канализацией. Кроме того, планировалось реализовать часть других работ, передало Piter.TV.

В 2022 рабочие возведут очистные сооружения, а также выполнят архитектурную подсветку. Территорию моста благоустроят.

Ранее стало известно, что мосты, эстакады, резкие спуски и подъемы Подмосковья обработали ото льда. Работы провели более чем на 2,7 тысячи участков.