Майк Джадж показал NFT с персонажами мультсериала «Царь горы»

Автор мультсериала «Царь горы» Майк Джадж представил невзаимозаменяемый токен (NFT) с персонажами картины. П его словам, все те, кто желают приобрести токены, должны будут выложить за них крупную сумму денег. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на Twitter Джаджа.

«Этот NFT скоро будет доступен по цене шесть триллионов долларов. За каждого. Или можно купить всех сразу за двадцать триллионов. Они стоят каждого цента», — сообщил он.

Подписчики Джаджа не поверили в серьезность его намерений. В комментариях под твитом они написали, что Майк таким образом иронизирует над криптокультурой в духе собственного сериала и на самом деле не собирается продавать персонажей. Кто-то из фанатов мультсериала предложил Джаджу за NFT «миллион тонн неперерабатываемого пластика» и пачку чипсов.

«Царь горы» — американский комедийный мультсериал, создателем которого является Майкл Джадж и Грег Дэниелс. Он выходил на телеканале Fox Network с 1997 по 2010 год.