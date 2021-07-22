«Мадонну» Рафаэля выставили в Эрмитаже

«Мадонну» Рафаэля доставили в Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Художник написал ее в начале XVI века. Об этом сообщил телеканал «Мир 24».

Картину ждали из Лувра гораздо раньше, но из-за пандемии коронавируса ее прибытие отложилось на восемь месяцев. Она приехала в музей в специальном климатическом фургоне вместе с хранителем. Из-за того, что основа картины деревянная, она требует особых условий транспортировки.

«Для того чтобы картину привезти, сделали специальную раму. И вот вы видите, что картина заключена в раму, а на самом деле это витрина. Это климатическая витрина, которая полностью закрывает произведение, в вакууме его держит», — пояснила научный сотрудник Государственного Эрмитажа Зоя Купцова.

Перевозка картины готовилась несколько лет. Изначально она должна была приехать на самолете, но такой способ перевозки оказался неудобным.

«Мадонна» пробудет в Лувре до 19 сентября.

Ранее музей мемов открылся 16 июля в Гонконге. Выставочную площадку организовал сайт 9GAG, созданный для обмена юмористическими изображениями.