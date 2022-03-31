Лыжную базу откроют у Битцевского леса в Москве

Современную лыжную базу откроют на границе Битцевского леса. Такой информацией поделился заместитель руководителя департамента капитального ремонта города Москвы Сергей Мельников. Об этом сообщило ИА НСН.

По словам политика, строители не будут работать на охраняемой территории. Работы проведут в ходе программы по сохранению и восстановлению природно-исторического парка.

Мельников подчеркнул, что в период СССР лыжная база на данной территории была крайне популярной. Когда-то она носила имя в честь совхоза «Красный Маяк», который располагался на данной территории.